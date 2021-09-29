Жителей Коми обманули на деньги обещаниями богатства

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За последнее время полицейские Коми несколько раз столкнулись с ситуациями, когда людям обещали легкий выигрыш, однако обманули на деньги. Оба раза, согласно данным МВД республики, мошеннические схемы проводили через соцсети.

Например, в Усинске жертвой аферистов стала 44-летняя женщина. Ей в «Телеграме» написал некий «Рич Димас», который заявил, что пользовательница выиграла четверть миллиона рублей. Женщина так обрадовалась, что поверила просьбе выслать 4 тысячи рублей якобы для оплаты сопутствующих расходов. Разумеется, никаких денег горожанка в итоге не получила.

От рук онлайн-мошенников страдают и молодые люди: 19-летняя девушка тоже доверилась сообщению в соцсети. Жительнице поселка в Печорском районе написали уже «ВКонтакте». Неизвестная «Анна» сообщила, что девушка выиграла «айфон» одной из последних моделей, но по условиям акции требуется денежный перевод. В итоге сельчанка отправила неизвестной 23,7 тысяч рублей, так и не дождавшись смартфона.

Полицейские напоминают, что мошенники могут попасться везде, поэтому нужно быть внимательными и осторожными.

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