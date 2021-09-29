Жителей Коми просят пройти двухэтапное бесплатное обследование после коронавируса

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После перенесенного коронавируса жители Коми могут пройти углубленное обследование организма по полису ОМС. Как известно, ковид негативно влияет на многие внутренние органы, поэтому не лишним будет проверить сердце, легкие и сосуды, чтобы выявить возможные осложнения как можно раньше.

Минздрав Коми уточняет, что обследование назначают людям старше 18 лет не раньше чем через 60 дней после выздоровления. Записаться можно в поликлинике или через «Госуслуги».

Углубленная диспансеризация включает в себя два этапа. В первый входит 7 стандартных исследований, которые можно пройти за день. Далее терапевт на основании этих данных может добавить дополнительные врачебные процедуры: дуплексное сканирование вен нижних конечностей, томографию легких и эхокардиографию.

Ведомство настоятельно рекомендует пройти обследование тем, кто страдает постковидным синдромом или тяжело перенес саму болезнь, людям из группы риска и жителям, которые все еще чувствуют недомогание.

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