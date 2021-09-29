В Коми девушка отбила навязчивому поклоннику селезенку

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Жительница Ухты по фамилии Дульцева пошла под суд за активное сопротивление навязчивому вниманию со стороны ее знакомого. На заседании было решено отправить ее на два года в колонию общего режима.

Суровость наказания обусловлена тяжким вредом здоровью потерпевшего, пусть и нанесенном непреднамеренно. К тому же во время преступления девушка находилась на условном сроке.

Суть конфликта заключалась в ревности мужчины, который признавался ей в симпатии. Ссора зашла так далеко, что подсудимая ударила его кулаком в живот. Удар оказался настолько сильным, что мужчину увезли в больницу с разрывом селезенки, где ему и удалили орган.

Сама девушка с приговором не согласилась и заявила, что будет его обжаловать.

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