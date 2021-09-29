Глава Коми рассказал, когда будут послабления ограничений, введённых из-за коронавируса

В Коми каждый день умирают люди от корнавируса Фото: Архив "КП"

Ограничения, введённые из-за коронавируса в Коми, будут действовать до тех пор, пока число смертей и новых заражений не пойдёт на спад. Об этом заявил глава республики Владимир Уйба. Ранее руководитель региона ввёл бессрочный запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на территории Коми.

Уйба отметил, что преодолеть неблагоприятную эпидобстановку поможет массовая вакцинация населения, темпы которой, к слову, заметно замедлились. На данный момент прививку от ковида сделали около 250 тысяч человек. Вместе с тем в республике создан достаточный запас препарата — 149 тысяч доз.

Также растёт и число тех, кто тяжело болеет ковидом. В Коми из 2 070 коек для пациентов с коронавирусом занято уже 1 684.

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