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Общество29 сентября 2021 11:18

В Коми отменили противопожарный режим

Источник:kp.ru
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Постановление подписал зампредседателя Правительства Коми Игорь Булатов

Постановление подписал зампредседателя Правительства Коми Игорь Булатов

Фото: Архив "КП"

В Коми отменили действие противопожарного режима. Соответствующее постановление накануне подписал заместитель председателя Правительства Коми Игорь Булатов.

В документе говорится, что в республике удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами. Режим отменен со дня его подписания.

Напомним, в этом году противопожарный режим в Коми был введен 27 мая. На период его действия вводятся дополнительные требования пожарной безопасности.

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