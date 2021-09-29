В Коми отменили противопожарный режим

Постановление подписал зампредседателя Правительства Коми Игорь Булатов Фото: Архив "КП"

В Коми отменили действие противопожарного режима. Соответствующее постановление накануне подписал заместитель председателя Правительства Коми Игорь Булатов.

В документе говорится, что в республике удалось стабилизировать ситуацию с лесными пожарами. Режим отменен со дня его подписания.

Напомним, в этом году противопожарный режим в Коми был введен 27 мая. На период его действия вводятся дополнительные требования пожарной безопасности.

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