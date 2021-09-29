В Коми столкнулись три авто: пострадали три человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 28 сентября, в Ухте столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошла в 12:02. Мужчина 1960 года рождения за рулем Toyota Hilux выезжал со двора дома №16/29 по проспекту Космонавтов. Водитель не уступил дорогу и врезался в ВАЗ-21103. От удара отечественный автомобиль отбросило на встречную полосу. Там он столкнулся с Datsun On-Do.

В результате ДТП пострадали три человека. Женщина 1974 года рождения, находившаяся в салоне Datsun, получила сотрясение головного мозга, ушиб и перелом ребер. У водителя ВАЗа, мужчины 2001 года рождения диагностировали внутричерепную гипертензию. Его пассажир, молодой человек 2004 года рождения, получил ушиб плеча и бедра. Стаж водителя Toyota – с 1993 года.

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