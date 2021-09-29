В Сыктывкаре состоится сельскохозяйственная ярмарка «Урожай – 2021»

Горожане смогут ознакомиться с богатым ассортиментом продовольственной продукции от фермеров Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре пройдет сельскохозяйственная ярмарка «Урожай – 2021». Об этом сообщает региональный Минсельхоз.

Уточняется, что мероприятие запланировано на ближайшие выходные - 2 и 3 октября. Ярмарка откроется в 10 утра на Стефановской площади и завершится к шести вечера.

Также организаторы ярмарки приглашают жителей города на розыгрыш призов. Она будет проводится с учетом санитарных требований, призванных ограничить распространение ковида.

Кроме того, в дни проведения ярмарки будет организована работа мобильного пункта вакцинации по адресу: улица Ленина, 49, с 10:00 до 16:00, где все желающие в порядке «живой очереди» смогут пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и гриппа. А Финно-угорский этнопарк представит жителям новинку этого года – автодом на колёсах.

Региональный Минсельхоз напоминает, что на территории ярмарки граждане должны использовать средства индивидуальной защиты дыхания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перед властями Коми поставили задачу вакцинировать 80% населения (подробности)