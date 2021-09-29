Лжеполицейский украл у жительницы Коми 200 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенник, выдававший себя за правоохранителя, украл у жительницы Усть-Вымского района 1959 года рождения 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, сначала женщине с нескольких номеров телефонов звонили неизвестные и убедили ее оформить онлайн-кредит. Однако жительница Коми заподозрила неладное. Она сразу же позвонила в банк и попросила отменить заявку.

Вскоре жительнице Коми позвонил мужчина и представился полицейским. Тот попросил женщину помочь отследить злоумышленников и делать все, что говорят сотрудники банка. Женщина взяла в кредит 200 тысяч рублей. После этого злоумышленники попросили жительницу Коми перевести все деньги на якобы безопасный счет.

Возбуждено уголовно дело о мошенничестве. Злоумышленники звонили с телефонов, зарегистрированных в Москве и Коми. Один из номеров телефонов проходит по семи аналогичным мошенничествам в отношении жителей республики.

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