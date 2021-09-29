Мэру Сыктывкара на 48-й день рождения «подарили» дорогу

Фото: из личного архива Натальи Хозяиновой

В Сыктывкаре открыли Малую объездную. Ремонт этой дороги стал одним из самых масштабных и дорогих проектов в 2021 году.

Так совпало, что открытие Малой объездной выпал на день рождения мэра города Натальи Хозяиновой. Сити-менеджеру сегодня, 29 сентября, исполнилось 48 лет.

С личным праздником Хозяинову поздравил глава Коми Владимир Уйба. Он подарил ей букет роз и пожелал самого наилучшего.

- Пользуясь случаем, я не могу не поздравить Наталью Семеновну Хозяинову. Поскольку она хитрая, как все женщины, умная, красивая, как все женщины - она невзначай открытие дороги со строителями договорилась [сделать] в свой день рождения. С днем рождения вас, Наталья Семеновна. Здоровья, радости, счастья, комфорта и уюта в доме, на работе, в том числе, на дорогах, - цитирует главу БНК.

Напомним, к реконструкции объездной приступили в 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Стоимость работ — более 191 млн рублей, протяженность отремонтированного участка по плану — 3,354 км. Проектом, помимо асфальтирования, предусмотрены замена водопропускных труб, формирование водоотводных канав, восстановление смотровых колодцев подземных инженерных сетей, установка бортовых камней.

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