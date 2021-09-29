Валерий Леонтьев рассказал Ивану Урганту о своем дебюте в Сыктывкаре

В шутливой форме артист поведал, как в 1970-х годах победил в творческом конкурсе Фото: Архив "КП"

Творческий дебют певца Валерия Леонтьева прошел на костылях. Своими воспоминаниями артист поделился в шоу «Вечерний Ургант». Он рассказал, что дебютировал на сцене в 1970-х годах на конкурсе самодеятельных артистов. К слову, Леонтьев соревнование выиграл.

Певец также рассказал Ивану Урганту и зрителям «Первого канала», как он сбрил усы, которые он носил в начале своей карьеры.

- У меня были чудовищные усы, висели так. Перед одним выступлением ко мне подошла одна народная артистка и сказала: «Ты тянешь на гран-при... но убери усы», - вспоминает Леонтьев. Его рассказал зрители шоу встречают смехом.

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