В новой сельской школе Коми во время урока обрушился потолок

Фото: vk.com/dutovo

В селе Дутово в новой школе произошло обрушение потолка. Инцидент случился прямо во время учебных занятий. О случившемся рассказали негодующие родители школьников, которые возмущены качеством строительных работ. По их словам, такое происходит не в первый раз.

- Сегодня в нашей новой, долгожданной, школе произошло очередное обрушение потолка. Теперь в коридоре. Обрушение произошло во время урока, - говорят родители.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас дети переведены на дистанционное обучение. Однако родители требуют провести проверку и переделать экспертизу, по которой было вынесено решение, что здание соответствует требованиям и стандартам.

- Кто делал проект и как он прошёл госэкспертизу? Кто и как строил? Кто закупал оборудование? Кто и как осуществлял строительный контроль? Кто принимал и давал разрешение на эксплуатацию новой школы, в которой всё трещит по швам, - задаются множеством вопросов родители учеников.

Добавим, что подрядчиком выступила пермская компания «СК-Лидер». «Комсомольская правда-Коми» будет следить за развитием событий.

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