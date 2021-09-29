Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2021 14:28

В Сыктывкаре после реконструкции открыли Малую объездную

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: администрация Сыктывкара

Фото: администрация Сыктывкара

В Сыктывкаре после реконструкции открыли Малую объездную дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Протяженность малой объездной составляет 3,35 километра. Эта дорога позволит разгрузить основную часть Октябрьского проспекта от грузового транспорта. На малой объездной уложили два слоя асфальта. Толщина нижнего составляет семь сантиметров, а верхнего – пять. В ходе реконструкции также использовался щебень и специализированная укрепляющая сетка. Прочный щебеночно-мастичный асфальтобетон уложили на всей семиметровой ширине дороги.

Реконструкция стартовала в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На эти цели потратили более 191 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ремонт семи километров объездной дороги в Сыктывкаре завершен

Еще на 11 объектах Коми продолжаются дорожные работы