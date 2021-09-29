Фото: администрация Сыктывкара

В Сыктывкаре после реконструкции открыли Малую объездную дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Протяженность малой объездной составляет 3,35 километра. Эта дорога позволит разгрузить основную часть Октябрьского проспекта от грузового транспорта. На малой объездной уложили два слоя асфальта. Толщина нижнего составляет семь сантиметров, а верхнего – пять. В ходе реконструкции также использовался щебень и специализированная укрепляющая сетка. Прочный щебеночно-мастичный асфальтобетон уложили на всей семиметровой ширине дороги.

Реконструкция стартовала в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На эти цели потратили более 191 миллиона рублей.

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