В Коми хотят установить группу лиц, которые смогут вне очереди попасть к врачу

Принятие проекта закона не повлечет дополнительных расходов из республиканского бюджета Фото: Архив "КП"

Еще одна категория граждан сможет рассчитывать на прием врача вне очереди. С такой инициативой выступил региональный Минздрав.

Ведомство предлагает расширить перечень лиц, которые помогут получать медицинскую помощь вне очереди, и добавить в него реабилитированных и пострадавших от репрессий. Глава министерства Игорь Дягилев подчеркнул, что дополнительных расходов принятие поправок в закон не повлечет.

- Это довольно-таки значимая статья. Ранее с инициативой мы вышли на главу. Не вижу сложностей принять законопроект, и дополнительных источников финансирования он не потребует, - сказал министр.

Поправки в законопроект планируется рассмотреть уже завтра, 30 сентября, в Госсовете Коми.

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