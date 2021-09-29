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В Сыктывкаре женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией по полу и семейному статусу при трудоустройстве. Соответствующее исследование провел сервис SuperJob.

По сравнению с 2018 годом россияне стали реже ощущать при трудоустройстве дискриминацию по возрасту, семейному положению и наличию детей. Аналитики связывают это с распространением удаленной работы.

В том, что на рынке труда существует дискриминация по возрасту, убеждены 63% сыктывкарцев. Однако сталкивалось с ней лично 36%, мужчин и женщин примерно поровну. О дискриминации по полу говорят 49% опрошенных. Но ощутили это лишь 26% женщин и 14% мужчина. В Сыктывкаре 34% опрошенных убеждены, что в городе существует дискриминации по наличию или отсутствию детей, а сталкивались с ней 22% горожан (44% женщин и 18% мужчин). Каждый четвертый сыктывкарец (19%) уверен, что при трудоустройстве не исключена дискриминация по семейному положению. При этом лишь 14% столкнулись с этим явлением лично (21% женщин и 15% мужчин).

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