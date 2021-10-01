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Общество1 октября 2021 13:14

В Коми спасли мужчину с «белой горячкой», бегавшего три дня по лесу

Источник:kp.ru
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Фото: СПАС-Коми

Фото: СПАС-Коми

В Прилузском районе Коми завершились поиски местного жителя, убежавшего в состоянии делирия, или, как говорят в народе, белой горячки, в лес. Мужчину в истощенном состоянии обнаружили спасатели, он все три дня скитался по лесному массиву в нижнем белье.

Обнаружить беглеца удалось у деревни Гостиногорка. Мужчина стоял босой, держа в руках палку.

Как сообщает издание «Комиинформ», пропавший был в истощенном состоянии, не разговаривал, его ноги были изрезаны и отекшие. Он смог назвать лишь свое имя и год рождения.

Спасатели отогрели, накормили и напоили человека, а затем довезли до вахтовки. Здесь его одели в теплую одежду и довезли до прибывшей в Гостиногорку скорой помощи.

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