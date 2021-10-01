На пожаре в Коми спасли пять человек: один из них пострадал

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В четверг, 30 сентября, в Воркуте горела квартира, пожарные спасли пять человек, в том числе двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 23:21. В многоэтажном доме загорелась квартира. Через шесть минут на место прибыли пожарные. Из сильно задымленного подъезда спасли троих взрослых, а также годовалого мальчика и девочку 2011 года рождения. Кроме того, еще 10 человек эвакуировались самостоятельно. Одного из спасенных мужчин передали медикам.

Пожар удалось потушить в 23:51. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Огонь повредил мебель и вещи в квартире. На месте происшествия работали 10 человек и четыре единицы техники По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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