В Коми водитель пытался дать полицейскому взятку в 500 рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Княжпогостском районе водитель предложил взятку сотруднику ГИБДД, на него завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в среду, 29 сентября на трассе Сыктывкар – Ухта. Около 12:14 на 120-м километре участка сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ГАЗ. За рулем был мужчина 1980 года рождения, не пристегнутым ремнем безопасности. Водителю захотелось избежать наказания, и поэтому он предложил полицейскому 500 рублей в качестве взятки.

Сотрудник ДПС от денег отказывался. Более того, он не раз предупредил водителя о том, что за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность. Однако водитель все равно оставил в салоне деньги, и это зафиксировал видеорегистратор. На мужчину завели административное материал и уголовное дело. Согласно законодательству, ему грозит до года лишения свободы.

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