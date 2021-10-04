В Коми опечатанные объекты «Воркутауголь» продолжили работать

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Коми опечатанные объекты АО «Воркутауголь», деятельность которых приостановили, продолжили работать. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Надзорное ведомство проверило деятельность воркутинского отдела ФССП. Приставы приостановили отдельные виды деятельности или объектов АО «Воркутауголь». Их постановления необоснованно включают в себе положения, которые дают должнику срок для добровольного их исполнения.

– Действующим законом это не предусмотрено и сути такого наказания, как приостановление деятельности, подлежащего немедленному исполнению, противоречит, – говорится в сообщении.

Кроме того, приставы неправильно определяли места наложения пломб, поэтому они не препятствовали свободному доступу к выработке и (или) объекту, деятельность которых приостановлена. Фактически наказание, которое назначил суд, не исполняется, и приставы это не контролируют.

По данным прокуратуры, в качестве понятых при совершении исполнительных действий привлекали руководителей шахт, заведомо заинтересованных в исходе исполнительного производства. В документах также нет сведений о реквизитах документов, удостоверяющих личность понятых. Прокуратура внесла представление на имя главы управления ФССП по Коми.

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