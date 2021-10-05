В Коми водитель без прав насмерть сбил двух лошадей

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 4 октября, в Усть-Цилемском районе Renault Logan сбил двух лошадей, в результате чего они погибли. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 2.50 в деревне Чукчино. 18-летний мужчина ехал за рулем Renault Logan по улице Промышленной. Напротив дома №2 он сбил лошадь, которая находилась на дороге. После этого водитель продолжил движение и врезался в другую лошадь, которая была уже на обочине. Затем иномарка съехала с дороги в кювет.

В результате ДТП водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибленную рану губы. Пострадавший попал в больницу. За год он уже 22 раза привлекался за нарушение ПДД. Прав у молодого человека нет.

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