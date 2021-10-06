В Сыктывкаре на неделю изменят маршруты автобусов

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С 6 по 13 октября два сыктывкарских автобусных маршрута изменять привычный путь следования. Как пишет городская мэрия, речь идет о маршрутах №3 и №5.

Причиной стали работы с теплосетями. На неделю для автомобилистов будет закрыта дорога на улице Советской. Ограничения вводятся возле домов №80 и №86/1.

Так, третий маршрут будет объезжать нужный участок по улицам Колхозная, Ленина, Домны Каликовой и Советская, а обратно по Советской, Пушкина, Ленина и Колхозной. Автобусы с номером 5 будут ходить по Советской, Пушкина, Ленина и Колхозной, а обратно по Колхозной, Ленина, Домны Каликовой и Советской.

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