В Коми пропал 52-летний экс-депутат горсовета Ухты Игорь Глайбород

Фото: vtk-24.ru

В Коми без вести пропал 52-летний житель Ухты Игорь Глайбород. Мужчина выехал две недели назад из родного города в Вуктыл и исчез.

Как сообщает «Комиинформ», пропавший уехал в другой город по работе в командировку. Игорь Глайбород работал депутатом городского совета и являлся бизнесменом. По данным издания, на сегодняшний день родственники не подавали заявление в полицию, а искали мужчину своими силами.

Уточняется, что из вещей с собой мужчина взял только рюкзак.

Приметы пропавшего: рост 175 см, полного телосложения, волосы темные, короткие, имеется теменная залысина, глаза карие, носит усы.

Был одет в черное длинное кожаное пальто, джинсы синего цвета, при себе имел рюкзак серого цвета.

Сообщить о местонахождении Глайборода можно в полицию Вуктыла по телефону 8(82146)9-32-53, 8(82146)9-32-02.

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