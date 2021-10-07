В Коми Hyundai протаранил дом, чтобы не врезаться в Nissan

Фото: ОГИБДД по Ухте

В среду, 6 октября, в Ухте Nissan Note протаранил дом, чтобы не врезаться в Hyundai Elantra. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 11.33. Мужчина 1980 года рождения ехал за рулем Hyundai Elantra по крайней правой полосе в районе дома № 15 по улице Первомайской. Двигаясь в сторону Октябрьской, водитель решил перестроиться на левую полосу. При этом он не уступил дорогу Nissan. За рулем был мужчина 1978 года рождения. Для того, чтобы избежать столкновения, он начал уходить влево, однако не справился с управлением и врезался в жилой многоквартирный дом. В результате ДТП пострадал водитель Nissan. Госпитализация ему не потребовалась.

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