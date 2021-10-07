В Сыктывкаре будут искать пьяных водителей

Фото: ГИБДД по Сыктывкару

С пятницы, 8 октября, по воскресенье, 10 октября, в Сыктывкаре пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Так, вечером в субботу, 9 октября, сотрудники Госавтоинспекции организуют массовые проверки автомобилей. Правоохранители планируют пресекать грубых нарушения Правил дорожного движения. В первую очередь, речь идет о водителях, которые сели пьяными за рулем, либо же отказались от медицинского освидетельствования. За нетрезвое вождение могут оштрафовать на 30 тысяч рублей и лишить прав на два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

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