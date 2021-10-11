В Коми работница микрофинансовой организации обокрала двух женщин

Фото: архив КП

В Усть-Вымском районе 29-летнюю жительницу Микуня обвиняют в хищении денег у двух клиенток микрофинансовой организации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, весной 2017 года женщина работала в микрофинансовой организации в селе Айкино. Она заключила с многодетной матерью договор займа на сумму 8 тысяч рублей. Спустя месяц заемщица погасила долг, однако злоумышленница не внесла деньги в кассу и взяла их себе. По этой причине женщина оказалась должна более 40 тысяч рублей. Аналогичным образом обвиняемая поступила с местной пенсионеркой.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантка признала свою вину и возместила причиненный преступлением ущерб. Уголовное дело направили в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми приезжую оштрафовали за кражу у пенсионерки 140 тысяч рублей