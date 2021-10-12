Жителя Коми посадили за то, что он пьяным ездил за рулем

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Жителя Вуктыла признали виновным в том, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

У мужчины была судимость за вождение в пьяном виде. Несмотря на это, будучи нетрезвым в июле он ездил на машине по Вукутылу. Водителя остановили полицейские. Мужчина прошел освидетельствование, которое показало состояние алкогольного опьянения.

Подсудимый вину признал полностью. Его приговорили к 1,5 года лишения свободы, а также лишили прав. Приговор не вступил в законную силу.

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