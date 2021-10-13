В Сыктывкаре коронавирусом чаще болеют молодые люди и пенсионеры

Мэрия раскрыла данные по заболеваемости ковидом Фото: Архив "КП"

Коронавирусом чаще всего заражаются граждане в возрасте от 30 до 49 лет, а также пожилые люди. Такие данные опубликовала мэрия Сыктывкара.

Согласно цифрам, в столице Коми с 3 по 10 октября ковидом заболели 238 человек в возрастной категории 30-49 лет. Следом по количеству зараженных идет категория 65+. Среди них 142 человека получили положительный результат ПЦР-теста.

Также коронавирусу чаще других подвержены горожане в возрасте 50-64 года. За неделю 98 сыктывкарцев были инфицированы.

А вот меньше всего болеют младенцы и дошкольники. За неделю лишь один грудничок заразился ковидом. Шесть детей от 1 года до 6 лет также подцепили вирус.

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