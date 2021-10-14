В Сыктывкаре рейды по масочному режиму проводят 12 бригад

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На сегодняшний день в столице Коми действует 12 мобильных бригад, которые ходят по общественным пространствам и проверяют соблюдение масочного режима. В основном они занимаются разъяснениями и контролируют соблюдение эпидемтребований со стороны продавцов и других работников сферы обслуживания.

Эти мобильные бригады действуют каждый день. Всю информацию они передают в соответствующие службы. Если нарушение неоднократное, то на человека уже составляется протокол.

Например, одной из таких нарушительниц стала продавщица в магазине «Сыктывкарпиво» по улице Ленина. Женщина работала, не надевая маску, что и заметили члены бригады. В итоге это нарушение зафиксировали, а меру наказания определит суд.

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