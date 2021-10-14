Частная языковая школа в Сыктывкаре оставила родителей и педагогов без денег

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Языковая школа iSpeak с несколькими филиалами в Сыктывкаре, которой владела предпринимательница Наталья Лейман, закрылась, оставив преподавателей и родителей без денег. Сотрудники школы сообщили БНК, что сама женщина сейчас нашла хорошую жизнь в Сочи.

Там предпринимательница планирует открыть новый бизнес, хотя у нее осталось множество обязательств с предыдущей фирмой. Зарплату учителям прекратили платить в мае, когда им рассказали, что школа закрывается. Связаться с руководительницей ни у кого не получалось еще в апреле.

Поначалу шел разговор о дистанционном формате обучения, однако с ним не согласились ни учителя, ни родители. Всего языковая школа занималась подготовкой около сотни учеников. Однако учеба так и не началась, о чем забыли предупредить родителей.

В итоге семьи, которые попросили возврата денег, ждут их уже с прошлого года. Многие решили добиваться справедливости через суд, однако счета, с которых можно было списать деньги, оказались пусты. Как учителя и родители будут возвращать себе оплату, пока неизвестно.

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