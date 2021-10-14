Жители Коми могут остаться без права на выбор управляющей компании

Россиян могут лишить права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом Фото: архив "КП"

В России управление многоквартирным домом может перейти к региональным операторам. Это означает, что жильцы останутся без права выбора управляющей компании. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Торгово-промышленную палату РФ.

По данным издания, данная возможность прописана в «Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года», разработанном Минстроем. В ней говорится, что в России будет создан орган, который будет заниматься возмещением ущерба от нарушений, приводящим к авариям в домах. Однако в ТПП не исключают, что средства на это будут взиматься у жильцов.

В Минстрое заявили, что проект стратегии должен пройти этап обсуждения, а потому говорить о разработанных инициативах пока рано.

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