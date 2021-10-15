За день еще несколько детей заразили коронавирусом в Сыктывкаре

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За день число детей с коронавирусом выросло на восемь среди школьников и на три среди детсадовцев, сообщает мэрия Сыктывкара. Среди сотрудников сферы образования, наоборот, наблюдается тенденция к выздоровлению: выздоровевших после ковида оказалось больше, чем заболевших.

Всего на данный момент лечение от коронавируса получает 181 ребенок и 58 педагогов. Но все чаще дети и их воспитатели и учителя страдают от гриппа и ОРВИ: 2 процента (61 человек) педагогов в школе слегли с этими болезнями. Среди работников детских садов этот показатель чуть выше: 85 заболевших (2,03 процента).

Из детей от этих инфекций сейчас лечатся 1432 дошкольника (7,73 процента) и 1682 ученика (5,1 процента).

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