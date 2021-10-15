В Сыктывкаре перекроют еще две улицы

Теперь дороги начали перекрывать полностью Фото: Архив "КП"

В пресс-службе администрации Сыктывкара рассказали о новых ограничениях на дорогах. На этот раз перекрывать будут улицу Ленина и Октябрьский проспект. Если ранее речь шла в основном о закрытии половины проезжей части, то теперь отдельные участки будут недоступны для проезда полностью.

Так, на Октябрьском проспекте 16 октября движение транспорта закроют на утро с 8 до 12. На участке от пересечения с улицей Чкаловской до перекрестка с Печорской в это время будут работать дорожники.

Улицу Ленина перекроют только возле дома №89, однако в этом районе работы затянутся. С восьми утра 15 октября до восьми вечера 22 октября будут проходить работы с теплосетями.

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