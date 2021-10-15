Житель Коми убил человека из-за 500 рублей

У погибшего осталась несовершеннолетняя дочь Фото: Архив "КП"

В Ухте состоялся суд над 30-летним местным жителем, который зарезал пожилого мужчину. Погибшему было 60 лет.

Все началось с алкогольных посиделок, которые в итоге закончились конфликтом. Причиной ссоры были 500 рублей, которые подсудимый задолжал своему другу. Распри перешли в драку, концом которой и стало убийство – кухонным ножом ухтинец нанес 11 ударов пострадавшему. Целился он в жизненно важные органы.

Друг обвиняемого не пережил эти раны. Суд решил отправить виновника на 10 лет в колонию строгого режима. Кроме того, у погибшего осталась несовершеннолетняя дочь, теперь подсудимый обязан ей выплатить 1,5 млн рублей в качестве возмещения морального вреда.

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