За найденный кошелек женщина из Коми отправится в колонию

Фото: pexels

Две жительницы одного из сел Корткеросского района пошли под суд из-за найденного кошелька. Их действия суд посчитал за тайное хищение по сговору.

Все произошло дома у одной из подсудимых. Гости сидели и выпивали, когда одна из них обнаружила дома чужой кошелек. Она показала находку подруге, и они договорились потратить лежавшие там 10,8 тысяч рублей, незаметно ото всех достав деньги из кошелька.

С учетом других обстоятельств и личностей женщин, суд приговорил автора идеи к 360 часам обязательных работ, а ее подругу к 2 годам колонии. Приговор уже вступил в силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре 17-летний подросток и его взрослый знакомый пытались торговать наркотиками (подробности)