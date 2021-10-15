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Происшествия15 октября 2021 8:15

За найденный кошелек женщина из Коми отправится в колонию

Источник:kp.ru
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Фото: pexels

Фото: pexels

Две жительницы одного из сел Корткеросского района пошли под суд из-за найденного кошелька. Их действия суд посчитал за тайное хищение по сговору.

Все произошло дома у одной из подсудимых. Гости сидели и выпивали, когда одна из них обнаружила дома чужой кошелек. Она показала находку подруге, и они договорились потратить лежавшие там 10,8 тысяч рублей, незаметно ото всех достав деньги из кошелька.

С учетом других обстоятельств и личностей женщин, суд приговорил автора идеи к 360 часам обязательных работ, а ее подругу к 2 годам колонии. Приговор уже вступил в силу.

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