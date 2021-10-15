Инфекционист в Коми поведала об опасностях дельта-штамма коронавируса

Этот штамм куда стремительнее и опаснее предыдущих Фото: Архив "КП"

В беседе с телеканалом «Юрган» главный внештатный детский инфекционист в Минздраве Коми Татьяна Безуглая рассказала об особенностях болезни при заражении дельта-штаммом коронавируса. По ее словам, этот вид во многом опаснее предыдущих выявленных штаммов.

Главное отличие – этот вид коронавируса куда агрессивнее предшественников. Течение болезни становится более тяжелым, а поражение легких проявляется позже, а не в первую очередь, как это обычно бывает. Татьяна Безуглая отмечает, что дельта-штамм сначала атакует другие системы человека. Например, среди пожилых людей заметили тенденцию к поражению сосудов головного мозга.

Напомним, Дельта считается одним из самых стремительных штаммов, он крайне быстро передается от человека к человеку. ВОЗ отмечает, что этот штамм вдвое более заразный, но ношение масок и вакцинация может притормозить его распространение.

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