В Коми все новые факты летального исхода от ковида произошли среди невакцинированных

Все 15 умерших от ковида в Коми за сутки не вакцинировались Фото: Архив "КП"

В Коми, по состоянию на 14 октября, от коронавируса скончались 15 человек. Все пациенты были невакцинированными. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

— Кроме того, что мы героическим трудом медицинских работников оздоравливаем людей, мы людей и теряем… 15 человек, и ни один не привитый. Мне кажется, очень убедительная статистика для тех, кто еще думает, прививаться или не прививаться, — заявил руководитель региона.

По его словам, на сегодняшний день развёрнуто в Коми 2 509 ковид-коек, занято — 2 003. Последние подтверждённые случаи заболевания показали, что заражаются чаще всего именно граждане, отказавшиеся от вакцинации. Уйба в очередной раз напомнил, что такие пациенты тяжелее переносят болезнь, а риск летального исхода возрастает.

— Даже если привитые заболеют, а это возможно, я тому пример, у привитого значительно больше шансов переносить болезнь легче. Поэтому присоединяйтесь к тем, кто уже привился. Тем самым вы будете гарантированы от тяжелых последствий, — заключил глава.

На данный момент в Коми полностью процедуру вакцинации прошли 261 308 человек.

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