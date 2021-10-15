Гендиректором Особой экономической зоны «Север» стал Сергей Жеребцов

Фото: пресс-служба Министерства образования Коми

Генеральным директором АО «Особая экономическая зона «Север» стал руководитель регионального центра «Мой бизнес» Сергей Жеребцов. Соответствующие поправки Министерство экономического развития и промышленности Коми внесло в приказ о составе межведомственной рабочей группы по подготовке заявки на создание особой экономической зоны «Север» в Сыктывдинском районе.

В документе Жеребцов значится как генеральный директор акционерного общества «ОЭЗ «Север». Согласно выписке из единого реестра юридических лиц, он действительно является гендиректором этого акционерного общества.

Жеребцов является директором автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства» (Центр «Мой бизнес»). Кроме того, руководитель ОЭЗ участвовал в выборах депутатов Госдумы. Он был под третьим номером в региональной группе от партии «Единая Россия» (после главы Коми Владимира Уйба и депутата Госсовета Руслана Магомедова).

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