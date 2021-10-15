Жителям Коми для полетов станут доступны ещё девять стран

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Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция откроются для туристов из России. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Жители Коми смогут полететь зарубеж уже с 9 ноября.

Одно из самых популярных направлений - Пхукет (Таиланд) - станет доступен лишь для вакцинированных граждан. Туристов пустят в страну при наличии сертификата о прививке от коронавируса.

Также в пресс-службе оперштаба добавили, что с ноября снимаются ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

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