В Сыктывкаре спортсмены пожаловались на нашествие мам с колясками

В Сыктывкаре спортсмены жалуются на нашествие мам с колясками Фото: Архив "КП"

Спортивная база «Динамо» в Сыктывкаре стала причиной негласной войны между обычными горожанами и спортсменами. По словам последних, мамы с колясками, самокатчики и просто гуляющие по стадиону сыктывкарцы мешают тренировочному процессу. Они уверены, что лыжероллерная трасса - это не место для семейного досуга.

Они объяснили, что спортсмены набирают высокую скорость во время тренировок и могу случайно налететь на мирно идущих горожан, так как просто не смогут вовремя затормозить. К тому же, на обычную просьбу отойти с дороги спортсмены слышат грубость в свою сторону.

- Если вы так любите гулять в лесу, то можно это делать по специально оборудованным опилочным дорожкам. А мамам с колясками вообще не место на спортивных трассах, ведь для этого есть парки, например Кировский или Мичуринский. Спортсмены набирают огромную скорость, особенно на спусках, и возможности затормозить просто нет, а любое падение чревато очень серьёзными травмами. Давайте уважительно относиться к спортсменам и не мешать их тренировочному процессу, - цитирует слова лыжников издание «Комиинформ».

В дело пришлось вмешаться городской администрации. В мэрии рассказали, что для урегулирования конфликтных ситуаций, обеспечения безопасности посетителей лыжных трасс спортшколы «Фаворит» в настоящее время разработаны режим работы и правила пользования лыжероллерной трассой. Эта информация будет размещена в районе трассы, на официальном сайте учреждения и на странице «Фаворита» ВКонтакте.

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