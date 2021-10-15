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Происшествия15 октября 2021 9:42

Лжеполицейские чуть не украли у жительницы Коми 900 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Мошенники украли у жительницы Сосногорска 1954 года рождения 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил неизвестный и представился полицейским. Собеседник рассказал, что неизвестные пытаются списать со счета крупную сумму. После этого лжеправоохранитель посоветовал жительнице Сосногорска спасти сбережения, а именно снять их и перевести на безопасный счет.

Пенсионерка направилась в банкомат и попыталась снять со счета 900 тысяч рублей, но терминал был пуст. Женщина позвонила на горячую линию банка и рассказала о ситуации. Сотрудники учреждения сразу же сказали, что там имеет дело с мошенниками. Возбуждено уголовное дело.

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