Фото: управление ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре Hyundai сбил женщину 1988 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 8.18. водитель 1987 года рождения ехал за рулем Hyundai Santa Fe по Первомайской улице. Напротив дома № 147 иномарка сбила женщину, которая шла по проезжей части. В результате ДТП пострадавшая получила черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга. Женщину увезли в больницу.

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