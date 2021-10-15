Сыктывкар продолжает лидировать по количеству зараженных коронавирусом

Озвучена официальная информация о ситуации с коронавирусом в Коми Фото: Архив "КП"

Названы города и районы Коми, в которых зафиксировано наибольший прирост зараженных коронавирусом за сутки. По данным регионального Роспотребнадзора, лидирующую позицию занимает Сыктывкар. В столице республике за минувшие сутки было подтверждено 85 случаев инфицирования.

Второе место традиционно за Ухтой. Тут 56 человек получили положительный ПЦР-тест на ковид. Тройку лидеров замыкают сразу два муниципалитета - Усинск и Усть-Вымский район - с 18 случаями заражения.

Также сообщается, что специалисты обнаружили еще 15 больных в Воркуте.

Всего в Коми выявлено ПЦР-тестированием 74 037 (+270) случаев заболевания COVID-19. На данный момент под медицинским наблюдением находятся 11 069 человек.

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