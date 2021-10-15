Из Екатеринбурга запустят прямой авиарейс в Сыктывкар

Фото: Иван ВИСЛОВ

С 3 ноября из Екатеринбурга в Сыктывкар запустят прямые авиарейсы. Об этом сообщили в пресс-службе уральского аэропорта Кольцово.

Авиакомпания «Руслайн» начинает регулярные полеты из Екатеринбурга в Коми и Ненецкий автономный округ. Рейсы будут выполняться в Нарьян-Мар с посадкой в Сыктывкаре дважды в неделю. Для этого будет использоваться самолет Bombardier CRJ-200. В салоне этого воздушного судна поместиться до 50 пассажиров.

По субботам самолет будет вылетать из Екатеринбурга в 9.20, а приземляться в Сыктывкаре – в 8.55. По средам Bombardier будет вылетать из Сыктывкара в 14.35, а прибывать в Екатеринбург – 18.05. Время указано местное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми могут открыть дополнительные внутренние и внешние авиарейсы