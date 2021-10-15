«Ростелеком» поддержал детский чемпионат по мини-футболу Ligakids в Сыктывкаре

Фото: Ростелеком.

«Ростелеком» выступил партнером турнира по мини-футболу LigaKids среди детских футбольных школ Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Соревнования в столице Республики Коми начались 9 октября и продлятся до конца месяца.

Компания оказала финансовую поддержку в проведении турнира, а также организовала видеотрансляции матчей на базе собственной услуги «Видеонаблюдение». Благодаря этому родные и близкие юных футболистов могут наблюдать за играми в режиме онлайн или смотреть их в записи.

Сергей Лобанов, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»: «Поддержать такой чемпионат – почетная миссия. Все, что связано с развитием детей – очень важно. И в компании “Ростелеком” это хорошо понимают. Сегодня из-за пандемии количество болельщиков в зале ограничено, и не все желающие могут присутствовать на матчах. Кроме того, в чемпионате участвуют дети и из других городов. Поэтому трансляции игр здесь будут особенно кстати. Желаю юным футболистам порадовать всех, кто их поддерживает, красивой и результативной игрой!»

Дмитрий Маурин, президент КРФСОО «Федерация детского футбола Республики Коми»: «Федерация благодарна “Ростелеком” за поддержку. Благодарны и родители наших спортсменов за то, что могут смотреть чемпионат в режиме реального времени. Это очень важно и для тренеров, ведь матчи записываются в облако. Есть возможность их посмотреть, проанализировать ошибки, оценить свою игру и соперников. Впереди игры более старших детей. Уверен, они будут еще более захватывающими и динамичными. Всю информацию мы выкладываем в нашей группе “ВКонтакте”. Там можно найти и ссылки на видеотрансляцию, и расписание матчей на ближайшие выходные».

Турниры Ligakids проводятся с 2018 года. В нынешних соревнованиях принимает участие более 60 детских команд из Сыктывкара, Кировской и Архангельской областей. Возраст участников турнира – от 5 до 15 лет. Матчи проходят по выходным в спортивном центре «Скала».