В Коми выросло число введенного в эксплатацию жилья

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В Коми стали больше строить новых домов. Это следует из исследования Комистата. В пресс-службе органа сообщили, что за девять месяцев 2021 года в республике введено в эксплуатацию 1 366 квартир, из них 792 - в жилых домах, построенных населением.

В селах региона появилось почти 45,7 тысячи квадратных метров нового жилья или 509 квартир, в городе же этот показатель равен 34,2 тысячам квадратных метров.

Всего же общая площадь введенного жилья составила 108,4 тысячи квадратных метров или 102,8% к аналогичному периоду предыдущего года, уточняет Комистат.

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