В Коми увеличилось число школ, закрытых на карантин из-за коронавируса

Из-за коронавирусной инфекции закрыты двери двух школ 36-ой в Сыктывкаре и в поселке Первомайском Сысольского района Фото: Архив "КП"

В Коми растет число образовательных учреждений, закрытых на карантин из-за высокой заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Так, из-за ковида ранее была закрыта 36-ая школа в Сыктывкаре: дети перешли на дистанционное обучение.

Теперь к этому числу присоединилась и школа в Первомайском поселке Сысольского района. В учреждении стали фиксировать всплеск инфицированных COVID-19, сообщает телеканал «Юрган». Также из-за коронавирусной инфекции ушел на дистанционку Сыктывкарский техникум, а детский садик в Корткеросе закрылся на карантин до стабилизации ситуации.

Остальные 10 образовательных учреждений в Коми ушли на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ среди воспитанников, учащихся и педагогического состава.

В Минобразования подчеркивают, о всеобщем карантине сейчас речи не идет. В ведомстве заинтересованы в том, что школьники, студенты и воспитанники детских садов получали знания в стенах образовательных учреждений. Для этого на местах усиливают борьбу с распространением инфекции и занимаются профилактикой заболеваний.

Отметим, что в школах республики класс сразу же уходит на карантин, как только среди учащихся подтверждается хотя бы один случай заболевания.

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