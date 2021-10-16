Всему голова и не только: интересные факты о хозяине стола — хлебе

Хлеб - всему голова.

Отгадайте, о чём идёт речь? Мой дядя говорил: я только торт с ним не ем. Правильно, всю остальную пищу, заботливо приготовленную тётей, дядя ел с хлебом. Сегодня, 16 октября 2021 года, весь мир отмечает большой праздник, посвящённый самому главному продукту в истории человечества. Мы расскажем несколько любопытных фактов о главе нашего стола — хлебе.

Факт №1. Самый первый хлеб был изготовлен не из злаков, а из желудей. А там, где не росли дубы, муку делали из орехов.

Самый главный продукт в истории человечества.

Факт №2. Как гласит история, хлеб изобрели по ошибке более 7 500 лет назад. Первую буханку сделал древний египтянин, который случайно оставил смесь муки и воды в тёплой печи на ночь. Когда он вернулся, то обнаружил мягкое тесто, намного более аппетитное, чем твердые лепешки, которые он пытался готовить. Так появился первый хлеб на «закваске» — мягкий, пышный и пористый.

Факт №3. Примерно половина хлеба, который каждый день съедается во всем мире, идет на приготовление бутербродов.

Факт №4. В Доме-музее Сальвадора Дали на Монмартре в Париже существует хлебная комната. Вся обстановка в ней, начиная с мебели и заканчивая предметами интерьера (например, люстрой) выпечена из теста. Такой подарок сделали почитатели таланта Сальвадора Дали всем, кто интересуется жизнью и творчеством великого представителя сюрреализма.

Хлебная комната.

Факт №5. Ржаной хлеб — хороший помощник в борьбе с малокровием. В нем на 30% больше калия и на 50% магния, чем в белом хлебе. К тому же, исследования показывают, что люди, которые отдают предпочтение ржаному хлебу, реже страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы и ишемической болезни сердца.

Во второй половине октября мир пахнет, как теплый пирог. Элис Хоффман.

А уж какие вкусные пироги пекутся, помимо ароматного хлеба, да с разными начинками — жители Коми, северяне, знают не понаслышке. С капустой, с брусникой, картошкой и зеленью, мясом, птицей, рыбой, яблоками и прочими другими сочными начинками. Сегодня, в День хлеба, пироги и свежий хлеб так и просятся в душевную семейную компанию.

Пироги братьев Шатовых украсят любой праздник.

Скорее звоните: 8 (8212) 29-69-45. Приятного аппетита!

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