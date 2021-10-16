Фигурист Дмитрий Алиев из Коми стал вторым на соревнованиях в Будапеште

Фото: Инстаграм Дмитрия Алиева.

В Будапеште завершились престижные соревнования по фигурному катанию Budapest Trophy 2021. В турнире участвовал и наш земляк Дмитрий Алиев из Ухты. Спортсмен по результатам соревнований занял второе место.

Сам Алиев признался, что место на пьедестале далось ему непросто. О своих впечатлениях он написал в Instagram.

— Да, было непросто. И грустно. И весело. По-разному. Живем и двигаемся дальше, — сказал он.

Фигурист поблагодарил всех, кто болел за него, и поддерживал его во время выступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фигурист Дмитрий Алиев сдал тест на коронавирус (подробности)