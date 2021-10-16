Фигурист Дмитрий Алиев из Коми стал вторым на соревнованиях в Будапеште

Фото: Инстаграм Дмитрия Алиева.
В Будапеште завершились престижные соревнования по фигурному катанию Budapest Trophy 2021. В турнире участвовал и наш земляк Дмитрий Алиев из Ухты. Спортсмен по результатам соревнований занял второе место.
Сам Алиев признался, что место на пьедестале далось ему непросто. О своих впечатлениях он написал в Instagram.
— Да, было непросто. И грустно. И весело. По-разному. Живем и двигаемся дальше, — сказал он.
Фигурист поблагодарил всех, кто болел за него, и поддерживал его во время выступления.
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