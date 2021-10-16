В Коми растёт число очагов заражения коронавирусом

Фото: архив КП.

В Коми увеличивается число очагов заражения COVID-19. Согласно данным, опубликованным региональным Роспотребнадзором, в республике насчитывается семь основных источников прироста инфицированных.

Основным очагом все так же остаётся Сыктывкар. В городе было зарегистрировано 83 новых случая заболевания. На втором месте с 57 фактами заражения расположилась Ухта. Следом идёт Усинск. Здесь заболели 20 человек за сутки.

Также в топ-7 вошли Усть-Вымский район – 18, Воркута – 16, Сосногорский район – 12, Усть-Куломский и Сысольский районы – по 10 случаев заражения.

Всего в Коми насчитывается 74 314 лабораторно подтверждённых фактов заражения ковидом. Это на 277 человек больше, чем было сутками ранее.

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