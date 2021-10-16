Появилось видео с места смертельного ДТП на трассе Чебоксары - Сыктывкар

Фото: ГИБДД по Коми.

В Интернете появилось видео с места жуткого ДТП на трассе Чебоксары - Сыктывкар.

Напомним, накануне в Коми при трагических обстоятельствах погибла 28-летняя девушка Дарья Г. Она и 31-летний возлюбленный Роман за рулем Honda Accord попали в смертельную аварию на трассе Чебоксары - Сыктывкар около деревни Визинга Сысольского района Коми.

Пара возвращалась домой из отпуска. Последние несколько недель влюбленные провели на побережье Черного моря. Туда они отправились на своей машине.

По данным ГИБДД по Коми, мужчина за рулем японской легковушки выехал на встречку, однако не справился с управлением и въехал в корейскую иномарку. Причиной ДТП мог стать сильный ливень, шедший в этот день, и скользкая дорога. Дарья сидела на переднем сиденье автомобиля и была пристегнута, однако удар от столкновения был такой силы, что она умерла до приезда медиков. Роман сейчас находится в реанимации. Его состояние удалось стабилизировать.

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