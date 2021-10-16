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Происшествия16 октября 2021 15:30

Появилось видео с места смертельного ДТП на трассе Чебоксары - Сыктывкар

Источник:kp.ru
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Фото: ГИБДД по Коми.

Фото: ГИБДД по Коми.

В Интернете появилось видео с места жуткого ДТП на трассе Чебоксары - Сыктывкар.

Напомним, накануне в Коми при трагических обстоятельствах погибла 28-летняя девушка Дарья Г. Она и 31-летний возлюбленный Роман за рулем Honda Accord попали в смертельную аварию на трассе Чебоксары - Сыктывкар около деревни Визинга Сысольского района Коми.

Пара возвращалась домой из отпуска. Последние несколько недель влюбленные провели на побережье Черного моря. Туда они отправились на своей машине.

Видео с места смертельного ДТП на трассе Чебоксары - Сыктывкар

По данным ГИБДД по Коми, мужчина за рулем японской легковушки выехал на встречку, однако не справился с управлением и въехал в корейскую иномарку. Причиной ДТП мог стать сильный ливень, шедший в этот день, и скользкая дорога. Дарья сидела на переднем сиденье автомобиля и была пристегнута, однако удар от столкновения был такой силы, что она умерла до приезда медиков. Роман сейчас находится в реанимации. Его состояние удалось стабилизировать.

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