В Коми нашли труп пропавшего в апреле сторожа нацпарка

Пропавшего сторожа в Коми скорее всего разорвал медведь Фото: Архив "КП"

В Коми обнаружен труп пропавшего еще в середине весны сторожа национального парка «Югыд ва». Мужчина уехал на снегоходе и пропал. Его поиски велись вплоть до июня, пока между турбазами «Орлиный» и «Санавож» не были найдены человеческие останки.

Проведенная экспертиза показала, что кости несчастного принадлежат именно 45-летнему пропавшему. Следователи, проведя проверку, пришли к выводу, что смерть мужчины не носит криминального характера. Наиболее вероятная версия произошедшего - сторож погиб от лап медведя.

Как сообщает издание КомиОнлайн, спасатели нашли снегоход, место, где мужчина сделал привал и жег костер. Там они наткнулись на череп, который торчал из кучи земли, и медвежьи следы. Специалисты пришли к выводу, что почву сгреб медведь, спрятав в нее тело мужчины. Как правило, хищник зарывает добычу и через некоторые время возвращается к ней, чтобы утолить голод. На останках обнаружили повреждения от клыков и когтей медведя. Не все фрагменты скелета удалось найти. Также зверь нашел и разграбил тайник с продуктами, которые оставили сторожу коллеги.